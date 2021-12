Freddie Mercury: un film racconta i suoi ultimi anni di vita

Un uovo film, che sarà programmato dalla BBC, intende raccontare l'ultima fase della vita di Freddie Mercury. Si intitola "Freddie Mercury: The Final Act" e arriva a 30 anni dalla morte dell'artista.

L'intento della pellicola è di documentare il periodo che va dal 1986, mentre i Queen erano acclamati nel tour di "Magic" (e in segreto Freddie aveva iniziato la sua battaglia contro l'AIDS) al 20 aprile 1992, data del grande concerto di Wembley per ricordare l'artista scomparso.

Il film si avvale delle testimonianze e dei nuovi contributi di Brian May e Roger Taylor, della sorella di Freddie, Kashmira Bulsara, dei suoi amici Anita Dobson e David Wigg. A parlare sono anche artisti che presero parte al Freddie Mercury Tribute (da Lisa Stasfield a Paul Young), voluto fortemente dai Queen per portare in luce anche il dramma dell'AIDS.

Brian May ha dichiarato: "Freddie ha aperto il suo cuore e ha donato tutto di sé. Era un musicista capace davvero di andare nel profondo. Viveva per la sua musica, amava la sua musica e sorattutto era orgoglioso di essere un artista".

(foto Getty Images)