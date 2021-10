Mario Venuti buon compleanno

Mario Venuti è nato a Siracusa il 28 ottobre 1963. L'artista dà inizio alla sua carriera suonando in diverse cover band con Toni Carbone. Nel 1982, Venuti e Carbone, insieme ai fratelli Gabriele e Luca Madonia, danno vita ai Denovo.

La band si scioglie nel 1990; nel 1994 Venuti pubblica il suo primo album da solista, "Un po' di febbre", anticipato dal singolo "Fortuna".

Mario Venuti scriverà anche per Carmen Consoli "Amore di plastica", con cui la Consoli partecipa, nella sezione giovani, al Festival di Sanremo 1996. Mario Venuti e Carmen Consoli duetteranno poi in "Mai come ieri".

Mario Venuti ha anche interpretato, nel 2010, il musical "Jesus Christ Superstar" diretto da Massimo Piparo,. Venuti ha interpretato Pilato. Nel cast anche Simona Bencini, Max Gazzè (per le sole date romane) e Ivan Cattaneo (per le sole date milanesi).