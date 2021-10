Adele poteva prendere il posto di Meghan Markle

La sua nuova canzone – “Easy On Me” – ha conquistato subito qualsiasi classifica di ogni dove. E questa per Adele non è una certo una novità.

Per la cantante britannica non è nemmeno una novità la grande attesa che c’è per “30”, ovvero il suo nuovo album.

Ora sono stati annunciati i suoi primi concerti dal giugno 2017, quando si esibì allo stadio di Wembley in due date consecutive, entrambe sold out.

Palcoscenico stavolta sarà l’Hyde Park, quest’estate, sempre a Londra. Non si sa al momento molto di più, ma i biglietti verranno messi in vendita giovedì 28 ottobre alle 11 (ora italiana). Attenzione però: quella data e quell’ora valgono solo per chi è registrato sul sito ufficiale dell’artista, per tutti gli altri invece i tagliandi saranno disponibili da sabato 30 ottobre.

E anche questo rientra nella normalità di Adele. Quello che invece è fuori da quella normalità, anche per la cantante, è una notizia che arriva dal Grande Fratello VIP Australia. Tra i protagonisti infatti c’è anche Thomas Markle jr, il fratellastro di Meghan, la molto poco amata dalla corte reale britannica (eufemismo) Duchessa del Sussex.

Il buon Thomas, nella clip di presentazione che si può trovare sul sito ufficiale del programma, dice che la sorellastra “si vergogna della sua famiglia, è molto egoista e superficiale” e che si sarebbe già stufata del principe Harry.

E Adele? Beh, Thomas Markle ha ricordato che nel 2011 la cantante aveva una cotta per il principe dai capelli rossi e che se le cose fossero andate diversamente oggi la Duchessa sarebbe lei.

Ah, che bella cosa che può essere la famiglia…

(Foto Getty Images)