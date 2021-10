Coldplay: "Music Of The Spheres" è l'album più venduto dell'anno nel Regno Unito

L'ultimo album dei Coldplay ‘Music of the Spheres’ è l'LP più venduto dell'anno, nel Regno Unito.

Il disco ha fatto 81.000 copie, nei suoi primi tre giorni. E' diventato il nono album consecutivo del gruppo a debuttare al n. 1, battendo ‘Seventeen Going Under’ di Sam Fender. La serie ininterrotta ha eguagliato il record del frontman di The Killers, Brandon Flowers: sia come solista, che alla guida della band.

E ora i Coldplay sono fianco a fianco anche con ABBA e Bob Dylan, che hanno ciascuno nove esordi di fila in testa. Noel Gallagher detiene ancora il record: con 10 top consecutivi.