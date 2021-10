Adele possiede un cimelio di Celine Dion che non avreste mai sospettato

Adele possiede, una spettacolare villa a Beverly Hills di oltre seicento metri quadri che è costata 9,5 milioni di dollari. Elegante, raffinata con 4 camere da letto, 6 bagni e addirittura una casa sull’albero per il figlio. La sua casa da sogno è diventata famosa non tanto per la sua grandezza, quanto per alcune chicche che la caratterizzano, come la biblioteca, il trenino su cui fare il giro dell’intera proprietà, la SPA personale.



Tuttavia, quando, durante un'intervista le è stato chiesto qual è l'oggetto più prezioso che possiede, non ha indicato i 15 Grammy Award che ha vinto finora nella sua carriera o una delle estrosità, ma qualcosa di davvero inaspettato: una cornice con dentro un chewing gum masticato dal suo mito musicale, Céline Dion. "È la cosa che possiedo di cui sono più orgogliosa", ha detto Adele, rivelando anche chi le ha fatto questo insolito regalo, il conduttore James Corden: "è un mio amico e presenta il Carpool Karaoke, che mi vede protagonista. Lo ha fatto anche con Céline Dion e sapeva quanto io sia sua fan. Così le ha fatto sputare la gomma su un pezzo di carta e l'ha incorniciato per me".

La scoperta è al minuto 13:50:

Dopo il primo singolo "Easy on Me", il nuovo atteso album "Adele 30" uscirà il prossimo 19 novembre, anticipato dallo speciale televisivo "Adele One Night Only" sulla Cbs.

(Foto Getty Images)