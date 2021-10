Giuliano Sangiorgi sposa la sua Ilaria

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sta per sposare la sua compagna Ilaria. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma l'artista ha già celebrato l'addio al celibato con alcuni amici.

Si è trattato di un week end di festeggiamenti, come ha raccontato il magazine Chi. Le nozze potrebbero dunque essere imminenti.

Ma chi è la compagna di Sangiorgi? Si chiama Ilaria Macchia, è una sceneggiatrice e ha già firmato film come "Non è un paese per giovani" e "L’attesa". E' anche autrice del romanzo "Ho visto un uomo a pezzi".

Ilaria e Giuliano sono i genitori della piccola Stella, tre anni.

