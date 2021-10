John Legend sorprende in strada un'artista che canta una sua hit: il video

John Legend era in giro per le vie di Boston, dove si trovava per uno show, quando ha sentito le note di una sua hit, "All Of Me".

Incuriosito, ha cercato di capire da dove provenisse il suono e ha così scoperto che si trattava di una giovane artista di strada, una busker.

Legend si è così fermato ad ascoltarla. Immaginate la sorpresa della ragazza, la 22enne Radha Rao, quando si è accorta che tra il suo pubblico c'era proprio John Legend, che annuiva soddisfatto.

Finita l'esibizione, Legend si è avvicinato a Radha, si è complimentato e l'ha anche abbracciata. Non senza lasciare una mancia per la perfetta esecuzione del brano

Questo il video:



Radha, intervistata dal quotidiano Boston Globe, ha dichiarato: "Quante sono le probabilità che John Legend sia in città, nella zona dove ti stai esibendo, mentre stai cantando la sua canzone? Incredibile! Tanta gente mi ha chiesto se ho suonato 'All of Me' perché lui era lì, ma la risposta è no. Fa parte del mio set e la stavo già suonando quando è comparso. È stato un po' scioccante".

