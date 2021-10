Madonna annuncia di aver ultimato lo script del suo biopic

"Madame X" è il titolo dell'ultimo disco in studio di Madonna, datato ormai 2019. "Madame X" era il titolo del tour di promozione che lo ha accompagnato. "Madame X" è pure il titolo del documentario che racconta quel tour. "Madame X" sarà il titolo del biopic che ripercorrerà la storia di Louise Veronica Ciccone, protagonista assoluta della musica pop (e pure del costume) degli ultimi 40 anni.

A farlo sapere è proprio lei, Madonna, con un post su Instagram in cui annuncia che lo script è ormai quasi terminato e in cui ringrazia per il supporto fan e - soprattutto - i suoi figli.

Il progetto è quindi a buon punto, ma non è certo vicino alla sua conclusione: si sa che la cantante, oltre ad essere la co-sceneggiatrice insieme a Erin Cressida Wilson, sarà la produttrice e la regista, ma il casting non è stato ancora iniziato. Non dimentichiamo però il dettaglio che stiamo parlando di Madonna, ovvero di una stakanovista come poche altre in circolazione: sorprese non possono quindi essere escluse.

