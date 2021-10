Lenny Kravitz svela una sua foto meravigliosa

Quello di Lenny Kravitz è davvero un talento naturale. L'artista è stato da sempre innamorato profondamente della musica e si tratta di un amore ben ricambiato, a giudicare dalla sua splendida carriera.

Carriera che Lenny ha raccontato anche nella sua biografia "Let Love Rule". E proprio da questo libro arriva il ricordo che l'artista adesso celebra anche con un post sulla sua pagina Instagram.

Si tratta di una bellissima immagine, in arrivo direttamente dal suo album di ricordi più privato. Nella foto, un piccolo Lenny, ancora ignaro del futuro che lo attende, impugna compiaciuto un microfono. Si sente già sul palco, pronto a esibirsi.

E lo scatto è anche un ricordo affettuoso del nonno paterno, proprietario del bellissimo registratore della foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Lenny scrive: "Registrando sull'apparecchio a nastro di nonno Joe a Sheepshead Bay, Brooklyn.

Dalla mia biografia, Let Love Rule: Inconsciamente, credo che mi abbia spinto al suo sogno sospeso. E' stata la prima persona a mettermi un microfono in mano. Nonno possedeva un registratore a bobine e adorava registarsi mentre cantava le canzoni dei programmi tv. Quando era stanco, passava a me il microfono. Mi ha insegnato canzoni tratte da Carousel e South Pacific. io afferravo il ritmo e ci entravo dentro. Mi veniva naturale, ed era divertente".

(Foto Getty Images)