Adele non rinuncia al fast food

L’ugola d’oro del Regno Unito, la bellissima Adele, in due anni ha perso 45kg, ma non l’appetito. In una recente intervista a Vogue Uk ha rivelato che mangia ancora molto e che nutre una passione profonda per il cibo. In particolare, almeno una volta alla settimana, si concede un pranzo da McDonald’s. Il suo menù preferito è “McChicken Nugget con un big Mac e patatine fritte”.

Rivelazioni choc per gli hater, tutti pronti a sostenere che la cantante britannica seguisse una dieta ferrea, 365 giorni all'anno. Tutto falso.

E non è finita qui, perché la voce del nuovo singolo “Easy On Me”, che in 24 ore dall’uscita ha polverizzato tutti i record di vendita e ascolto, si è definita una buona cuoca.

Una abilità maturata quando era solo una diciottenne, grazie al celebre chef Jamie Oliver, dal quale ha imparato le basi della cucina. Adele, da buona inglese, ha confessato che la domenica prepara l’arrosto, piatto di cui il figlio Angelo va pazzo.

Sulla sua tavola non manca poi la pasta condita con un sugo molto piccante, ha spiegato la cantante, e così buona da aver convinto anche alcuni suoi amici italiani. Come possiamo non crederle?!?

(Foto Getty Images)