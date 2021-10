Lourdes Leon ringrazia mamma Madonna per un consiglio davvero prezioso

Lourdes Leon è la primogenita di Madonna. Un ruolo che può essere invidiabile, ma che non è certo facile da gestire.

I privilegi infatti non mancano, ma l'attenzione costante dei media e le pressioni sono l'altra faccia della medaglia.

Lourdes ne ha parlato, ricordando il consiglio più prezioso datole da mamma Madonna. Parlando al magazine Interview, la giovane figlia della star ha infatti dichiarato: "Ero così preoccupata a guadagnarmi da vivere in modo dignitoso, a voler vivere più lussuosamente di quanto facevo quando mi ero laureata e non stavo guadagnando molto. Lei mi ha detto: 'Ricorda, questa roba non è reale. Non si tratta dei soldi, della tua faccia o di quanto appari hot. Si tratta di ciò che porti nel mondo e di ciò che ti lascerai dietro'. Questo mi scuote sempre quando mi ritrovo troppo presa da qualcosa".

Lourdes ha anche rivelato di essersi pagata da sola gli studi al college e l'affitto dell'appartamento in cui abitava: "Non riceviamo aiuti nella mia famiglia. Ovviamente, sono cresciuta con un privilegio estremo. Non lo sto negando. Ma penso che mia mamma abbia visto tutti quei figli di gente famosa e si sia detta: 'I miei bambini non diventeranno così'. Sento anche che se i tuoi genitori pagano per le tue cose, dà loro una leva su di te. Mia mamma è una maniaca del controllo e mi ha controllato tutta la vita. Avevo bisogno di essere completamente indipendente da lei dopo essermi diplomata".

