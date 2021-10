Adele non le manda a dire a Ed Sheeran

Adele oltre ad avere una gran voce è anche dotata senz'altro di battuta pronta. Sentite cosa ha risposto, durante un'intervista a Heart Radio, a chi le ricordava che il suo nuovo album, "30", esce nello stesso periodo del nuovo disco di Ed Sheeran, "Equals".

Adele, sorpresa, ha chiesto all'intervistatore di specificare la data esatta d'uscita dell'album di Sheeran: "il 19 (novembre)?" E, alla sua risposta "no, non il 19, niente panico", non ha resistito e ha scherzato: "Panico? Ahahahah! Lui può farsi prendere dal panico".

The interviewers: ed sheren is dropping album as the same time as u

Adele : on the 19???

The interviewer: oh don't panic

Adele: panic ?? Oh he can panic

SHE KNOWS pic.twitter.com/O0HBbE1MhV — salwa ³⁰ (@holydemii) October 15, 2021

Adele ha anche rivelato che presenterà il suo nuovo disco nel corso di un grande show in onda il 14 novembre sulla televisione statunitense CBS. E ha aggiunto, scioccando non poco i fan, che non intende cantare per tutta la vita.

Lo show tv si intitola "Adele: One Night Only" e nelle sue due ore di durata vedrà Adele intervistata da Oprah Winfrey. L'artista eseguirà anche le sue nuove canzoni.

Adele ha anche lasciato intendere però che non è sua intenzione esibirsi per tutta la vita. Durante un'intervista concessa a BBC Radio 1 ha infatti dichiarato: "Non canterò per tutta la vita. Non voglio farlo. E neppure chi mi segue vuole che io faccia questo per tutta la vita. La gente non mi vuole vedere a 95 anni mentre piagnucolo sul palco".

(Foto Getty Images)