Tiziano Ferro festeggia i 20 anni di Rosso Relativo

Tiziano Ferro festeggia i 20 anni dalla pubblicazione di "Rosso Relativo", il suo disco d'esordio, con una nuova edizione dell'album, "Rosso Relativo – Anniversary Edition".

Si tratta di un cofanetto in triplo vinile o triplo cd in uscita il 29 ottobre, ciascuno contenente tre versioni rimasterizzate, esclusive e multilingua: “Rosso Relativo” (versione italiana), “Rojo Relativo” (versione spagnola pubblicato per la prima volta in formato vinile 33 giri) e “Rosso Relativo – Extra” (con le versioni internazionali dei brani di maggior successo dell’album, un singolare out-take della sua primissima incisione e alcuni remix)

"Rosso Relativo" uscì il 26 ottobre 2001 e lanciò Tiziano sulla scena italiana e internazionale. Fu pubblicato in ben 42 nazioni, vendendo oltre 2 milioni e mezzo di copie. L'album conteneva hit come “Xdono”, “Imbranato”, “Rosso relativo”, “Le cose che non dici”.

Tiziano ha annunciato con queste parole su Instagram il progetto: "Il NOSTRO "Rosso Relativo" sta per compiere 20 ANNI. Vent’anni sono un’intera generazione. Quanta follia, urgenza, stupenda inconsapevolezza, quanto amore in quel 'Rosso Relativo'. Esamino esanime il racconto di questi ultimi venti anni, travolto dalla gratitudine. Questo album arrivò senza preavviso - con le canzoni che avevo scritto in tarda adolescenza senza sapere che sarebbero poi finite nel mio primo disco. Lo ascolto adesso e provo tenerezza. Ancora oggi ci sento dentro le urla d’aiuto, le spinte d’orgoglio di chi cercava una strada, un pezzo di me che non c’è più ma anche tante parti sgangherate che non sono riuscito a cambiare mai.

Rosso relativo è un passaporto che non scade, che continua a raccontare dove sono stato e dove vado. Una bussola. Quando ascolto questo album mi sento intatto, commosso e invaso dal privilegio di poter essere qui - vent’anni dopo - a parlare ancora di Paola, di Imbranato e di Xdono. E un sorriso ha la meglio.

La tracklist:

ROSSO RELATIVO

Le cose che non dici

Rosso relativo

Xdono

Imbranato

Di più

Mai nata

Primavera non è +

Il confine

Boom Boom

L’olimpiade

Soul-dier

Il bimbo dentro

ROJO RELATIVO

Las cosas que no dices

Rojo relativo

Perdona

Alucinado

Y más

Si no hubiera nacido

Primavera nunca fue

El confín

Boom Boom

La olimpiada

Soul-dier

Il bimbo dentro



ROSSO RELATIVO – EXTRA

Rosso Relativo Portoghese

Xdono Francese

Xdono Inglese

Imbranato Francese

Imbranato Portoghese

Rosso Relativo Remix SPA

Rosso Relativo Remix ITA

Xdono Summer Remix ITA

Xdono Summer Remix SPA

Xdono Summer Remix Extra

Xdono Outtake ITA