Se Boy George condivide la sua musica via email

Sessant’anni da icona pop e ancora inarrestabile e inimitabile. Boy George da sempre fuori dal coro ha iniziato a condividere la sua nuova musica con i fan. Lo fa direttamente via e-mail.

È stato lo stesso fondatore dei Culture club ha rivelarlo con un post su Twitter: “Chiunque voglia godersi le uscite spontanee, invii un messaggio a anewwayofloving@outlook.com”.

Anyone who wants to enjoy spontaneous releases send a message to anewwayofloving@outlook.com — Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) October 16, 2021

Il pubblico che lo segue dai mitici anni Ottanta non la ha deluso, sorprendendo lo stesso ex ragazzo prodigio che è impegnato nella lavorazione di un nuovo disco, il secondo in questo 2021 per celebrare le sue sessanta primavere.

Un album che lascia intendere Boy George dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Tra le collaborazioni ha anticipato quella con Andy Bell degli Erasure.

In un altro messaggio social rivela: “Ho scritto la canzone più folle con Andy Bell chiamata “That Night in Brazil” siamo i migliori surrealisti della musica pop”. Intanto la voce di Karma Chameleon si gode il successo dopo il duetto con la pop star sempre degli anni ’80 Kim Wilde. Lo loro Shine on è una ballata potente!