Lady Gaga arriva a Las Vegas ed è irresistibile: la foto

Lady Gaga torna a Las Vegas e lo fa con lo stile e l’ironia che la contraddistinguono. La star internazionale ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae a bordo di un jet privato, con un vestito a pois con maniche a sbuffo, enormi occhiali da sole cat-eye, borsa fucsia di Hermès e un gigantesco boa… formato da banconote da cento dollari!

“Back to Vegas baby with Haus of Gaga”, con il team creativo sempre alla ricerca di quelle stravaganze che rendono unica Stefani.

La cantante è arrivata nella capitale del divertimento per dare il via a una serie di spettacoli nel Park Theatre dell’Hotel MGM. Per il suo spettacolo "Jazz & Piano" si stima che guadagnerà oltre un milione di dollari a spettacolo e indosserà costumi da oltre nove milioni e mezzo di dollari.

Il Mirror riporta che gli show di Lady Gaga al Park Theatre si apriranno con un messaggio registrato da Tony Bennett e che Miss Germanotta farà ascoltare interpretazioni jazz dei suoi successi più famosi, tra cui "Poker Face", "Bad Romance" e "Born This Way".

(foto Getty Images)