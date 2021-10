Adele fa ascoltare il nuovo singolo dal salotto di casa: il video

Il nuovo singolo di Adele, "Easy On Me", arriva il 15 ottobre, a mezzanotte. Ma l'artista evidentemente ha un gran voglia di farlo ascoltare e così, come regalo speciale per tutti i suoi fan, ha deciso di rivelarne una parte grazie a una diretta video sui social.

Nelle immagini, Adele è nel salotto di casa. Struccata, bellissima e felice. In sottofondo, le note di "Easy On Me".

Adele è davvero più in forma che mai. Anche senza il trucco con cui siamo abituati a vederla in ogni occasione, con un deciso tratto di eyeliner nero, l'artista è bellissima, sorridente, solare e molto rilassata. Probabilmente sia perché ormai l'uscita del suo nuovo progetto musicale è imminente, sia perché ha trovato la serenità sentimentale con il fidanzato Rich Paul.

(Foto Getty Images)