Gary Kemp buon compleanno

Gary James Kemp è nato Londra, 16 ottobre 1959.

E' stato chitarrista e tastierista degli Spandau Ballet e ha composto quasi tutti i brani della band, tra cui anche "To Cut a Long Story Short", "True", "Gold", "Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On)", "Through the Barricades", "Only When You Leave".

Alla carriera da musicista Gary ha affiancato anche quella da attore. Ha infatti recitato nei film "Hide & Seek" , Killing Zoe" e soprattutto "The Bodyguard - Guardia del corpo", in cui aveva il ruolo di Sy Spector, agente del personaggio interpretato da Whitney Houston.

L'artista fa anche parte della band Nick Mason's Saucerful of Secrets, che suona live i primi album dei Pink Floyd.

(Foto Getty Images)