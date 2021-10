My Universe: il video è stato girato così

Sta riscuotendo un gran successo la canzone "My Universe", che vede insieme i Coldplay e la celebre band di K-pop BTS.

A incantare è anche il video che accompagna la canzone. Diretto da Dave Meyers, racconta di mondi e galassie lontane, di battaglie per difendere la musica e mondi alieni.

Una vera delizia per gli occhi. E adesso i Coldplay hanno anche rivelato come la clip è stata girata. La band ha infatti pubblicato sul suo canale YouTube il dietro le quinte del video.

"My Universe" è il secondo singolo tratto dal nuovo album dei Coldplay, "Music of the Spheres". Nell'album, i Coldplay hanno anche duettato con Selena Gomez nel brano "Let Somebody Go".

(Foto Getty Images)