il 13 ottobre 1973 esce "Selling England by the Pound", quinto album in studio dei Genesis, con la hit "I Know What I Like (In Your Wardrobe)"

Il disco, ricco di giochi di parole e neologismi, affronta temi come la perdita della cultura tradizionale britannica a favore del consumismo.

La canzone "More Fool Me" è cantata interamente da Phil Collins.

