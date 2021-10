Adele parla dell'ossessione altrui per il suo corpo

Prepara il suo rientro sulle scene mondiali in grande stile Adele e dopo cinque anni parla di tutto. Della sua vita, del suo divorzio, del suo nuovo amore, di come è riuscita a superare i momenti più difficili, grazie allo sport e alla cura del proprio corpo e di suo figlio Angelo che di anni ne ha quasi nove.

Vogue celebra la vincitrice di 15 Grammy con una doppia copertina, per l’edizione inglese del Regno Unito e per quella americana. La star bellissima con un look ispirato a Catherine Deneuve è stata fotografata da Steven Meisel.

View this post on Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

View this post on Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

La cantautrice racconta di come la sua trasformazione fisica sia stata per molto tempo al centro di molti tabloid. “Il mio corpo, spiega, è stato reso oggetto durante tutta la mia carriera. Ed è un vero shock. Capisco perché alcune donne si sono sentite ferite. A vista ho rappresentato tante donne, ma sono sempre la stessa”. Rivela così di essere stata molto rattristata nel vedere che proprio dal pubblico femminile è iniziata una brutale conversazione sul suo corpo.

Altro tema toccato dall’autrice 33enne è il divorzio da Simon Konecki e padre del loro figlio. Il nuovo singolo in arrivo il prossimo 15 ottobre dal titolo “Easy On Me” fa riferimento proprio a quella separazione. Una canzone che Adele ha scritto anche per raccontare al piccolo Angelo cosa l’ha spinta a rompere la loro famiglia. Molte le domande che suo figlio le ha posto, come fanno tutti i bambini. Ma è stato difficile trovare le risposte. Lei stessa confessa: “attraverso questo brano e l’album in lavorazione ho cercato di spiegargli, per quando avrà venti o trent’anni, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare la sua vita per andare alla ricerca della mia felicità. E questa è una vera ferita per me che non so se sarò mai in grado di guarire”.

(Foto Getty Images)