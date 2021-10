Cesare Picco ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 23.00 Cesare Picco è ospite di Monte Carlo Nights per raccontarsi ai microfoni di Nick The Nightfly.

L'artista presenta il nuovo album “The Last Gate”.

Cesare Picco è pianista improvvisatore e compositore, sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Ha creato musica per solisti e orchestre (Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italian), ma anche progetti speciali legati al mondo dell’Arte (per il Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano e Mart di Rovereto).