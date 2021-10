Bryan Adams pubblica il nuovo singolo: il video

Bryan Adams ha pubblicato il video del suo ultimo singolo, "So Happy It Hurts”, che anticipa l'omonimo album, in arrivo nel marzo del 2021.

View this post on Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

Adams aveva anticipato sui social l'uscita del disco.

View this post on Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

View this post on Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

A supporto dell'album, l'artista si esibirà anche in tour. L'ultimo album di Adams è attualmente “Shine A Light”, pubblicato nel 2019.

Quest'anno Bryan Adams, che è anche un eccezionale fotografo, ha firmato il prestigioso calendario Pirelli.