Bruno Mars & Anderson. Paak: arriva l'album

Bruno Mars & Anderson. Paak, ovvero i Silk Sonic, hanno finalmente reso nota la data d'uscita del loro primo album: il 12 novembre. Il disco si intitolerà "An Evening With Silk Sonic" e conterrà le hit “Skate” e “Leave The Door Open”.

“Leave the Door Open” ha fatto vincere al duo il premio come Best Group ai BET Award del 2021e ha raggiunto la posizione numero uno nella Billboard Hot 100

Bruno Mars e Anderson .Paak avevano suonato insieme durante le date europee del tour 24K Magic World Tour, del 2017. L'intesa era stata perfetta, così qualche anno dopo l'idea di un duo è stata concretizzata. I Silk Sonic sono nati il 5 marzo 2021 e il loro singolo di debutto "Leave The Door Open" ha entusiasmato il pubblico.

Ora è la volta dell'album. E l'attesa sta ormai per finire...