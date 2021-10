Adele: tutte le sorprese in arrivo

E' cominciato il conto alla rovescia per il ritorno di Adele, dopo una lunga pausa durata sei anni, quando uscì il suo ultimo disco "25". La postar britannica ha infatti rotto il silenzio pubblicando, sul suo profilo Instagram, una breve clip del suo nuovo singolo, svelandone titolo e data d’uscita. Un annuncio con pochissimi particolari, che però ha scatenato subito l’entusiasmo dei fan e del mondo della musica, in ansia per il ritorno tanto atteso di una delle stelle più luminose del panorama.

Il nuovo cd, che si chiamerà "30", arriverà tra fine anno e inizio 2022, e, in attesa di maggiori dettagli, c'è già un primo appuntamento per il 15 ottobre, quando, uscirà , "Easy On Me", un primo assaggio del suo nuovo lavoro. Il singolo sarà diffuso sulle maggiori piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica, accompagnato anche da un video musicale. Dai pochi fotogrammi condivisi possiamo vedere Adele a bordo di una macchina mentre dalla vecchia autoradio risuonano le note del brano. Per quanto riguarda "30", molte voci in rete, già parlano di questo nuovo album come una rinascita artistica per la celebre cantante britannica.

Ma quello del singolo non è il solo annuncio fatto dalla popstar sui social, il prossimo anno, infatti ha messo in agenda un residency show a Las Vegas. Stando alle indiscrezioni, Adele sta valutando due location per la propria serie di eventi: il Park MGM o il Colosseum all’interno del Caesars Palace.

(Foto Getty Images)