Tears for Fears: arriva un nuovo album!

I Tears For Fears pubblicheranno un nuovo album, a distanza d ben 17 anni dal loro ultimo lavoro, "Everybody Loves A Happy Ending", del 2004.

Il nuovo album si intitolerà "The Tipping Point" e uscirà il 25 febbraio. Roland Orzabal e Curt Smith hanno anche pubblicato il video della title track.

Orzabal ha spiegato: "Prima che tutto andasse bene con questo disco, tutto è andato male. Ci sono voluti anni, ma è accaduti qualcosa che ci ha fatto tornare a lavorare insieme. Abbiamo avuto questo equilibrio, questo tira e molla reciproco, e funziona molto bene".

Smith ha aggiunto: "Se quest'equilibrio non funziona in un album dei Tears for Fears, allora niente funziona... Quando ci si conosce a vicenda da tanto tempo come noi e si lavora insieme tanto a lungo come noi, nasce un legame che diventa familiare. Diverso dall'amicizia. E diverso dal matrimonio. E' un senso di fratellanza, un legame che non si può rompere. A volte può affievolirsi: ci si separa per un po' di tempo, cosa salutare secondo me. ma alla fine ci si ritrova sempre".

Ecco la track list del disco

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break The Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers Of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End Of Night’

10. ‘Stay’



Deluxe CD bonus track

1. ‘Secret Location’

Super deluxe edition CD bonus track

1. ‘Let It All Evolve’

2. ‘Secret Location’

3. ‘The Shame’

(Foto Getty Images)