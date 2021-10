Ed Sheeran adesso aiuta i giovani talenti

Nuova avventura per Ed Sheeran, tra gli artisti più richiesti al mondo, che si mette alla prova sul piccolo schermo. Da lunedì 25 ottobre il cantautore trentenne inglese con Ariana Grande, John Legend, Kelly Clarkson e Blake Shelton parteciperà a The Voice Usa nel ruolo di grande mentore e non di coach come invece saranno gli altri colleghi.

La star dei record avrà infatti il compito di aiutare i partecipanti del talent show a scegliere i brani giusti da portare sul palco. Canzoni che dovranno valorizzare ogni voce ed essere eseguite alla perfezione. Siamo certi che la sua vasta esperienza nella scrittura, nella produzione musicale e nelle esibizioni farà la differenza.

Per dovere di cronaca solo gli allenatori sceglieranno il vincitore della loro squadra per portarlo ai playoff live. Tra una puntata e un'altra Ed si prepara a pubblicare a fine mese il suo nuovo album in studio “Equals”. I primi due singoli "Bad Habits" e "Shivers" sono già stati presentati live agli MTV VMA 2021.

(Foto Getty Images)