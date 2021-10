Carmen Consoli ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 12.00 Carmen Consoli è ospite di Due come noi per raccontarsi ai microfoni di Rosaria e Max.

L'artista presenta il suo nuovo album, "Volevo fare la rockstar", ricco di temi e suggestioni. Il disco parla di sogni, da custodire e coltivare, di ricordi e desideri e parla un linguaggio reso prezioso da immagini fiabesche ed oniriche. Non mancano gli inviti a trovare la parte più autentica di sé, oltre le convenzioni e le aspettative sociali, guardando le cose da un punto di vista diverso e più ampio, rifuggendo da sopraffazione, sovranismo, negazionismo.

Carmen ha raccontato che componendo l'album si è sentita libera come quando ha scritto il suo primissimo "Due parole": ha giocato sui suoi appunti musicali e su questi si è suonato e improvvisato insieme sinché i pezzi non hanno raggiunto una forma soddisfacente. Ricchissimo il linguaggio sonoro, tra armonie complesse e raffinate, chitarre elettriche (di Massimo Roccaforte, Carmen, invece, suona esclusivamente chitarre acustiche), riff di basso in stile Motown, atmosfere anni Trenta e Cinquanta, suoni caraibici e mood da folk singer americana.