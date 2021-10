Gregory Porter pubblica la sua prima raccolta di successi

Gregory Porter ha annunciato la pubblicazione della sua prima raccolta, per festeggiare un decennio di grandi successi.

Il disco si intitola "Still Rising" ed è un doppio album. Il primo include cinque tracce nuove, due arrangiamenti inediti e nove fra le canzoni più note ed amate del grande vocalist. Nel secondo disco ci sono cover e duetti on Paloma Faith, Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum, Ella Fitzgerald.

Il primo singolo ‘ è "Dry Bones"

Gregory Porter ha presentato così la raccolta: “Questo è il ritratto della mia musica fino ad oggi, ma non è un ‘Greatest Hits’. Quelli in genere vengono compilati alla fine di una carriera, e io mi sento ancora giovane. Ho ancora molto altro da dire. C’è sempre qualcosa, nella carriera di un musicista, che alla gente sfugge: ed è questo che volevo portare all’attenzione del pubblico. Il titolo riecheggia quello del mio ultimo album, 'All Rise', perché anche qui ribadisco il fondamentale ottimismo, l’amore per la vita che pervade tutta la mia musica – incluse le nuove canzoni. È una storia che non finirà mai per me, sia da un punto di vista musicale che personale. E ancora sto imparando come fare. 'Still Rising', davvero”.

Nel corso della sua carriera Gregory Porter ha vinto due Grammy, si è esibito per la Regina Elisabetta e ha anche dato vita a "The PorterHouse with Gregory Porter", miniserie di sei puntate dedicate all’arte culinaria.

‘Still Rising’: la tracklist

CD 1

01 - Hey Laura

02 - Liquid Spirit

03 - Revival

04 - Illusion

05 - 1960 What?

06 - L.O.V.E

07 - Holding On

08 - Concorde

09 - If Love Is Overrated

10 - I Will

11 - Real Good Hands

12 - My Babe

13 - Bad Girl Love

14 - No Love Dying

15 - Why Does My Heart Feel So Bad?

16 - Dry Bones

17- Love Runs Deeper

18 - It’s Probably Me

CD2

01 - Natural Blues (with Moby & Amythyst Kiah)

02 - Don’t Let Me Be Misunderstood (with Jamie Cullum)

03 - Raining in My Heart (with Buddy Holly)

04 - People Will Say We’re in Love (with Ella Fitzgerald)

05 - GrandMas’ Hands (with Ben L’Oncle Soul)

06 - Christmas Prayer (with Paloma Faith)

07 - Insanity (with Lalah Hathaway)

08 - Make Someone Happy (with Jeff Goldblum)

09 - Fly Me To The Moon (with Julie London)

10 - Satiated (with Dianne Reeves)

11 - Have Yourself a Merry Little Christmas (with Renée Fleming)

12 - The Girl From Ipanema (with Nat King Cole)

13 - Water Under Bridges (with Laura Mvula)

14- Right Where You Are (with Lizz Wright)

15 - Heart and Soul - (with Yo-Yo Ma & The Silkroad Ensemble, Lisa Fischer)

16 - Making Love (with Trijntje Oosterhuis)