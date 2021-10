Sting ha suonato live The Bridge: il video

Sting ha scelto uno scenario davvero d'eccezione per presentare al pubblico la sua nuova canzone "The Bridge", che dà anche il titolo al suo nuovo album, in arrivo il 19 novembre.

Il disco è stato finora preceduto dai singoli "If It's Love" e "Rushing Water". E adesso è arrivata anche l'anticipazione live di "The Bridge".

Sting l'ha fatta ascoltare al pubblico del concerto che ha tenuto all'Acropoli di Atene, in Grecia.

Davvero un palcoscenico mozzafiato per l'esordio del nuovo brano. Durante la visita in Grecia, Sting ha anche trovato il tempo per far visita a un collega: Eric Burdon, ex frontman degli Animals.

(Foto Getty Images)