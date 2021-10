Adele: a novembre il nuovo disco!

Ottime notizie per i fan di Adele. Pare infatti che il suo nuovo, attesissimo album sia in arrivo. La data di cui si parla è davvero vicina: il 19 novembre, come riporta il sito di notizie musicali HITS Daily Double.

E i bene informati sarebbero a conoscenza anche del titolo. Dovrebbe infatti essere "30". Infatti Adele ha sempre chiamato i suoi album con il numero che indicava l'età in cui aveva dato inizio alla creazione del disco. Nel 2008 era così uscito "19", poi "21" nel 2011 e "25" nel 2015.

Adesso un enorme numero 30 è comparso sulla statua del Cristo di Rio de Janeiro, sul Colosseo di Roma, sul Ponte di Brooklyn e l'Empire State Building di New York e su numerosi altri monumenti in tutto il mondo.

Arriva allora il nuovo album? I segnali sembrano incoraggianti. E Adele ha anche sostituito le immagini del profilo le copertine delle sue pagine social ufficiali. Restiamo in attesa...

(Foto Getty Images)