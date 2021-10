Lady Gaga: la sorella disegna per lei due abiti mozzafiato. Le foto

E' davvero ricca di talenti la famiglia Germanotta. Naturalmente in prima linea c'è Lady Gaga. Di cui ormai è inutile parlare, tanto è celebre in tutto il mondo.

Ma anche la sorella minore di Gaga, Natali, è un'artista. Che si esprime con la moda. La piccola di casa Germanotta è una stilista, che ha studiato presso la Parsons School of Design di New York City ed è poi stata assistente di Brandon Maxwell, che ha vestito Gaga a lungo. Inoltre, è stata costumista per il film "A Star Is Born".

Adesso, in occasione del concerto con Tony Bennett eseguito per lanciare l'album "Love For Sale", Lady Gaga ha indossato alcune creazioni della sorellina Natali. Si è trattato di un abito nude look, decorato da splendide piume e di un outfit in velluto nero con vertiginoso spacco.

Gaga ha anche ringraziato la sorella con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Grazie alla mia talentuosa sorella @germ_aphobenotta @topostudiony per aver disegnato i miei bellissimi costumi per lo spettacolo!"

