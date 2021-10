Bono e The Edge cantano i Beatles per festeggiare Bob Geldof

Bob Geldof, il musicista celebre in tutto il mondo per aver dato vita nel 1985 al concerto Live Aid, il più grande evento benefico della storia della musica (si svolse in contemporanea a Londra e a Filadelfia e vi presero parte tutte le stelle più grandi, dai Queen a Phil Collins, da David Bowie agli U2) compie 70 anni il 5 ottobre.

Per festeggiarlo Bono e The Edge hanno allora preparato un coretto del tutto speciale. I due musicisti, che condividono con Geldof le origini irlandesi, hanno infatti cantato per il collega e amico "In My Life" dei Beatles.

Ecco il video.

View this post on Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

(foto Getty Images)