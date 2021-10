Mick Jagger beve una birra al bar. E nessuno lo riconosce

Per le vere rockstar passare inosservate è molto complicato, di rado... molto di rado può capitare. Il fortunato in questione è Mick Jagger. Il 78enne frontman dei Rolling Stones è riuscito a bersi una birra al Thirsty Beaver Saloon, un piccolo bar di Charlotte, nella Carolina del Nord, senza essere riconosciuto. Incredibile ma vero.

Non si tratta di una fake news. Lui stesso, molto sorpreso, ha condiviso sui suoi canali social una bella fotografia che lo vede intento a sorseggiare una bionda in santa pace.

View this post on Instagram Un post condiviso da Mick Jagger (@mickjagger)



Il fatto risale a poco tempo fa, nella località dove la band britannica di "Sympathy for Devil" ha tenuto un concerto al Bank of America Stadium.



Lo staff del locale ha confermato a Ultimate Classic Rock che nessuno sapeva della presenza di Mick Jagger, lo hanno scoperto solo dopo il post della rockstar. La notizia, neanche a dirlo, ha fatto il giro dei media locali arricchendosi di altri dettagli. Joe Bruno, reporter dell'emittente televisiva Charlotte WSOC ha infatti raccontato, dopo aver parlato con il proprietario del saloon, che alcune delle persone che compaiono nella foto avevano addirittura i biglietti per il concerto dei Rolling Stones. Ma non si erano accorte di avere proprio lì ad un palmo di naso il mitico Mick. Che occasione sprecata!!!

(Foto Getty Images)