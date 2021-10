Lenny Kravitz, la foto fenomenale e un bellissimo annuncio

Tante belle novità in arrivo da Lenny Kravitz.

Intanto, l'artista ci ha regalato una sua foto a dir poco fenomenale. Pubblicata sulla sua pagina Instagram, mostra Lenny più in forma che mai. A quasi 60 anni, Kravitz ha il fisico e l'energia di un ventenne. Lo scatto lo ritrae nella sua casa alle Bahamas. Il musicista si prepara un buon caffè con una tipica moka italiana (segno che apprezza il nostro stile di vita) e ci svela anche che nuova musica è in arrivo.

View this post on Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

"2:37 pm. Buongiorno. Tutta la notte in studio ieri sera. 3 album all'orizzonte. Torno dentro. Con amore", scrive Lenny. Dunque, è vero: arriveranno nuovi dischi.

Alle Bahamas Lenny vive a contatto con la natura, coltiva il suo orto e crea musica. Una vita sana e serena, che lo aiuta a mantenersi in ottima forma. L'artista ha anche rivelato in un'intervista al magazine Men's Health il suo stile di vita. Lenny coltiva nel suo orto il cibo, si nutre di anguria, avocado, cavolo, zucchine, spinaci e molto spesso evita del tutto gli zuccheri. Si sposta in bicicletta, nuota, fa surf e si allena almeno due volte al giorno. Perché: "Allenarmi porta la mia mente ad essere più concentrata e creativa, dove deve essere per fare musica". E i risultati si vedono...

(Foto Getty Images)