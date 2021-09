Elton John ci regala un'emozione speciale

Sono due grandi della musica, due icone, due talenti eccezionali: Elton John e Stevie Wonder. E vederli insieme in una foto, fianco a fianco, sorridenti e felici, è davvero un'emozione.

L'immagine è stata pubblicata da Elton John sulla sua pagina Instagram e fa davvero sognare, porta alla memoria le grandi canzoni che i due musicisti ci hanno regalato e il loro stile fatto di classe, talento, buone vibrazioni.

Elton e Stevie hanno duettato in "Finish Line", canzone contenuta nel nuovo album di Elton, in arrivo il 22 ottobre, intitolato “The Lockdown Sessions”, una raccolta di 16 canzoni, realizzate in collaborazioni con grandi personaggi della musica internazionale, tra cui Charlie Puth, Dua Lipa, Miley Cyrus. L'album è stato anticipato dal singolo "Cold Heart (PNAU Remix)" con Dua Lipa.

Elton ha parlato così della collaborazione con Stevie: "Non potrei esserne più orgoglioso, potrei dire che è una delle mie registrazioni migliori. La voce di Stevie è al massimo, suona come se avesse nuovamente 17 anni, con tanta gioia ed esuberanza....Ho sempre amato lavorare con Stevie e sono felice perché finalmente, dopo 50 anni d'amicizia, finalmente arriva questo duetto. E' sempre stato così dolce e gentile con me e il suo talento è straordinario. Quando si ascolta di cosa è capace in "Finish Line" si capisce di avere a che fare con un vero genio".

Stevie Wonder ha dichiarato: "Cantare e suonare il piano e l'armonica per Elton sono stati una vera gioia e un grande onore... Elton, chiunque ti ascolti in "Finish Line" capirà tutta la tua saggezza, il tuo dolore, il tuo amore, la tua anima e la tua capacità di resistenza... Congratulazioni a te, Elton, e alla musica immortale, all'amicizia e alle canzoni della vita!"

(foto Getty Images)