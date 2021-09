Coldplay e BTS: ecco il video di My Universe!

E' arrivato il video per il nuovo singolo dei Coldplay, "My Universe", che la band capitanata da Chris Martin ha realizzato con il celebre gruppo di K-Pop BTS (la canzone è in inglese e coreano).

Le immagini, girate dal regista Dave Meyers, (già all'opera per il precedente singolo dei Coldplay, "Higher Power") sono gioiose, colorate, futuribili. Nel video, la band britannica e quella sudcoreana sono impegnate a esplorare la galassia di The Spheres, in cui non si può ascoltare la musica è bandita. Ma i due gruppi e gli alieni di Supernova 7 cambieranno la situazione...

"My Universe" anticipa l'uscita dell'album "Music of The Spheres", in arrivo il 15 ottobre.

(foto Getty Images)