Lorenzo Jovanotti e quelle belle sorprese in arrivo

Lorenzo Jovanotti ha da poco festeggiato i suoi 55 anni (è nato il 27 settembre 1966), ma adesso a festeggiare sono i fan.

L'artista ha infatti rivelato sulla sua pagina Instagram che per il 2022 sono in arrivo delle belle sorprese. Si parla infatti di nuovo album e nuovo tour.

"Dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022!"; ha infatti scritto l'artista. "La riapertura al 100% è ormai quasi certa e appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo. Intanto io sto qua in uno studio a registrare canzoni, la maggior parte delle quali nate con il cuore rivolto al momento in cui accenderemo l’impianto audio sotto al sole".

E non è mancato anche il video.

Il tour dovrebbe essere davvero grandioso. Jovanotti aveva già anticipato qualche idea in un post Instagram pubblicato il 7 settembre: “Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022, ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve”.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli...

