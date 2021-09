Quasi 50.000 euro per una canzone inedita di John Lennon

A Copenaghen è stata battuta all’asta una cassetta con una canzone inedita di John Lennon e Yoko Ono.

“Radio Peace” è il titolo del brano finora sconosciuto e contenuto in una registrazione realizzata da quattro studenti danesi per un’intervista da pubblicare sul giornale scolastico del New Experimental College di Skyum Bjerge.

Realizzata il 5 gennaio 1970, poco prima che i Beatles si sciogliessero definitivamente, contiene una conversazione con le due star, alla fine della quale appare una breve canzone appositamente composta per diventare la sigla di una stazione radio, ma alla fine mai utilizzata.

Un’intervista di poco più di mezz’ora, in cui Lennon appare come speaker principale, accanto a interventi occasionali di Yoko Ono e di sua figlia Kyoko, nata dall’unione della donna con Anthony Cox. Secondo quanto riporta il sito d’aste Bruun Rasmussen, i temi toccati sono diversi: dall’amore di Lennon per l’arte, alla pace, alla dieta che seguiva in quegli anni, ai Beatles.

Inizialmente battuto all’incanto per un valore tra i 26mila e 40mila euro, il nastro (insieme al giornale scolastico e a 10 scatti in bianco e nero) è stata poi venduta a quasi 50mila euro.