Mary J. Blige strepitosa nelle nuove foto. E a breve arriva il nuovo album

E' una Mary J. Blige davvero eccezionale quella che si rivela attraverso la sua pagina Instagram.

L'artista ha infatti pubblicato una serie di scatti in cui è sfolgorante. Tra abiti indossati al Met Gala di New York e completi per la spiaggia, Mary è davvero spumeggiante e sorprendente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mary J Blige (@therealmaryjblige)

E buone notizie arrivano dal versante musicale. Mary J. Blige ha annunciato che quest'anno uscirà il suo 14° album. L'ultimo disco dell'artista era stato "Strength of a Woman", uscito nel 2017.

Mary ha descritto con queste parole il disco: "Parlerà di vita, amore, sfida, ma soprattutto di vittoria. Perché sto imparando come rallegrarmi nella buona e nella cattiva sorte. Racconterà delle vite di tutte noi donne, che prendiamo adesso le nostre decisioni e sappiamo che possiamo dirlo a testa alta".

(Foto Getty Images)