Whitney Houston: una linea di make up nel suo nome

Una linea di make up dedicata a Whitney Houston. E' quella che vedremo a breve comparire nei negozi.

Gli eredi dell'artista tragicamente scomparsa nel 2012 hanno infatti siglato un accordo con il noto brand di cosmetici M.A.C. per produrre una serie di cosmetici ispirati a Whitney. La collezione sarà lanciata in concomitanza con l'uscita del film dedicato alla star, "I Wanna Dance with Somebody".

La sorella ed ex manager di Whitney, Pat, è entusiasta del progetto: "L'idea che stiamo sviluppando adesso è qualcosa che Whitney avrebbe sempre voluto realizzare", ha dichiarato. "Abbiamo appena dato il via alla collaborazione, ma sono in arrivo novità eccitanti".

Pat ha specificato che la linea di make up sarà fedele ai colori di Whitney e ha aggiunto: "Whitney ha sempre sposato l'idea che le donne devono sentirsi meravigliose sia a un grande evento che nella vita di ogni giorno. Il nostro lavoro con M.A.C. è dar vita a una linea che può unire queste due esigenze".

E ancora: "Whitney adorava il make up. Ne faceva uso fin da piccola, quando ha iniziato da adolescente a lavorare come modella e poi naturalmente crescendo e vedendo tante donne iconiche intorno a sé, a iniziare dalla madre, Cissy Houston, osservando la loro routine dedicata al beauty. Whitney amava servirsi del make up come parte della sua arte".

Per creare la collezione, Pat ha rivelato che "abbiamo passato davvero molto tempo con il team di M.A.C., visionando foto e video di Whitney e aiutandoli a capire la sua vera essenza. Credo che tutti vedrete come il risultato sarà autentico rispetto alla Whitney che tutti ricordiamo".

La collezione sarà in vendita nel 2022.

(Foto Getty Images)