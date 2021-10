Celine Dion: arriva un documentario sulla sua vita. Bello da togliere il fiato

Quella di Celine Dion è stata una vita ricca di grandiosi successi a profondo dolori, impegno ed entusiasmo, amore e lacrime.

Celine ha iniziato la sua carriera appena quattordicenne e ha fino ad ora venduto oltre 250 milioni di dischi, conquistando anche 5 Grammy Award e 2 Oscar. C'è dunque molto a cui appassionarsi e tanto da scoprire nel documentario, per ora in lavorazione, che la vede protagonista.

A darne notizia è stata Celine stessa, con una story (per vederla clicca qui) postata sulla sua pagina Instagram. "E' ufficiale", ha scritto l'artista "Abbiamo iniziato la produzione del mio documentario ufficiale. Lavorerò a stretto contatto con @irenetaylorbrodsky (la regista del film, n.d.r.) e @sonymusic su questo progetto, che è molto personale e rivelerà a tutti periodi della mia vita che nessuno ha mai conosciuto finora".

Celine ha anche aggiunto in un comunicato ufficiale: "Sono sempre stata come un libro aperto per i miei fan e credo che la regista, con la sua sensibilità e la sua creatività saprà come mostrare a tutti quel che di me non è mai stato visto prima... So che racconterà la mia storia nel modo più onesto e autentico".

La regista Irene Taylor ha dichiarato: "Iniziare questo viaggio con un'artista leggendaria come Celine Dion è per me una straordinaria opportunità da regista. Poter conoscere nel profondo la sua vita e la sua inimitabile carriera mi aiuterà a creare un ritratto sfaccettato di una superstar iconica e globale, che spero di poter mostrare al mondo".

