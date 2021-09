David Bowie: l'album perduto è in arrivo

David Bowie non smette mai di mancarci. La notizia positiva è che a breve uscirà il cosiddetto "album perduto" dell'artista, quello che sarebbe dovuto uscire nel 2001 e poi rimase in archivio.

Il momento è finalmente arrivato. A dare la notizia sono stati gli eredi dell'artista, che hanno rivelato il titolo del disco, "Toy", e del primo singolo, "You've Got a Habit of Leaving".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Bowie (@davidbowie)

L'album "Toy" originariamente doveva seguire "Hours" e conteneva nuove versione delle prime canzoni dell'artista, reincise e con nuovi arrangiamenti.

"You've Got a Habit of Leaving" fu originariamente pubblicato nel 1965 e poi apparve nell'Ep "The Manish Boys/Davy Jones and the Lower Third" e nella raccolte "Early On (1964-1966)" e "Nothing Has Changed" del 2014.

(Foto Getty Images)