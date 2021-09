Madonna pubblica le foto del figlio David per il suo compleanno: ecco com'è adesso

Madonna ha da poco festeggiato i 16 anni del figlio David Banda con una grande feste e parole davvero dolcissime.

"David Banda!!", ha scritto la star "Non riesco a credere che sei cresciuto e sei diventato questo Giovane Uomo! Questo Artista. Questo Atleta. Questa creatura sensibile e carismatica. Chi l'avrebbe detto, quando ti ho visto all'Home of Hope Orphanage in Malawi, mentre bevevi coca cola da un biberon e stavi senza pannolino, che ti saresti trasformato in questa forza della natura? Felice compleanno per i tuoi 16 anni".

David Banda è un promettente giocatore di calcio: ha fatto parte della squadra giovanile del Benfica di Lisbona (e per questo Madonna si è trasferita per qualche anno nella capitale portoghese) e adesso fa parte della Juventus Academy di Los Angeles.

Madonna ha adottato David Banda in Malawi quando aveva appena 13 mesi di vita. Tra tutti i suoi figli (la star è madre di Lola Lourdes Leon, 24 anni, avuta la trainer Carlos Leon, Rocco Ritchie, 21 anni, avuto dal regista Guy Ritchie e Mercy, 12 anni e le gemelline Esther e Stella, 6 anni, adottate in Malawi come David) forse è proprio David Banda quella che la diva sente più simile a sé.

Madonna ne ha parlato in un'intervista rilasciata al magazine Vogue: "David ha molta determinazione e concentrazione. Sono abbastanza sicura che abbia preso da me queste caratteristiche. E' il figlio con cui ho più aspetti in comune. Sento come se lui avesse più del mio DNA che tutti gli altri mie figli".

