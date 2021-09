Alicia Keys come Audrey Hepburn

Guardate Alicia Keys in questi scatti. Sembra o non sembra che stia rendendo omaggio ad Audrey Hepburn, in Vespa nel film di culto "Vacanze romane"?

Alicia in realtà si trovava a Milano. Per un motivo davvero speciale. L'artista infatti è stata la conduttrice d'eccezione di un grande show legato alla Milano Fashion Week. Dalla metropoli lombarda Alicia ha infatti presentato l'evento Moncler Mondogenius, che ha coinvolto cinque città (New York, Milano, Shanghai, Tokyo e Seul) e undici stilisti, raccontando culture diverse e contaminando energie e creatività. In scena, i mondi dell’arte, del cinema, della musica e dello sport estremo.

Alicia Keys ha da poco pubblicato il nuovo singolo “LALA (Unlocked)”.

