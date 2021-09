Coldplay: ecco il video del nuovo singolo con i BTS

I Coldplay hanno collaborato con la celebre band dei BTS, gli artisti coreani che hanno reso famoso in tutto il mondo il K-Pop, per il nuovo singolo "My Universe".

La canzone che anticipa l'atteso album dei Coldplay "Music of the Spheres", in uscita il 15 ottobre, è cantata sia in inglese che in coreano.

"My Universe" arriva dopo il successo mondiale del singolo precedente "Higher Power".

I Coldplay hanno rivelato la tracklist del nuovo album, in cui 5 titoli sono rappresentati da emoji.

Higher Power

Humankind

✨

Let Somebody Go

❤️

People Of The Pride

Biutyful

My Universe

♾️

Coloratura