Madonna rivela l'anteprima del nuovo film. Il video

Madonna ha condiviso il primo trailer del suo prossimo film concerto "Madame X". Pronto per il debutto l'8 ottobre. Il video presenta filmati del tour teatrale globale della Regina del Pop, oltre a un nuovo accesso al backstage. Su Instagram, Lady Ciccone, nella didascalia del nuovo teaser scrive: "Madame X sta arrivando".

Il film-concerto è stato girato nel gennaio 2020, durante il soggiorno a Lisbona e poi inserito nell’EP "Madame X". Figurano 48 performer che, si sono esibiti sul palco: i figli di Madonna, i musicisti e i ballerini.

Il tour, sospeso poi a marzo 2020, ha visto Madonna calarsi nel ruolo di "un' agente segreto in giro per il mondo, in lotta per la libertà. Cambia identità. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Un’insegnante. Una suora. Una cantante. Una santa. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X", ha spiegato la Regina del Pop.

Sul suo sito web, Like a Virginhitmaker, si legge: "cura personalmente ampie edizioni deluxe per molti dei suoi album storici" e "introdurrà uscite uniche per eventi speciali, e, molto altro". La serie sarà supervisionata dal team del catalogo di Warner Music, guidato da Kevin Gore, presidente di Global Catalog, Recorded Music.

