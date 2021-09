23 settembre 1977: esce Heroes

Il 23 settembre 1977 David Bowie pubblica la canzone "Heroes", che anticipa l'omonimo album. Il disco fa parte di quella che è chiamata “trilogia berlinese” di Bowie, che comprende anche gli album "Low" e "Lodger".

L'album fu registrato nella città tedesca, allora divisa in due dal Muro. E Bowie volle proprio realizzarlo in uno studio vicino al Muro, l'Hansa By The Wall.

(Foto Getty Images)