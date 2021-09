Aretha Franklin: la clip esclusiva dal film Respect

Arriva nelle sale cinematografiche il 30 settembre il film "Respect", dedicato alla vita e alla carriera della grandissima Aretha Franklin.

E' stata adesso pubblicata la clip in cui l'interprete, Jennifer Hudson, canta uno dei brani più amati della Franklin, "Think".

Aretha era un'attivista per i diritti civili, impegnata sui temi della difesa della giustizia sociale, dell’uguaglianza e dei diritti delle donne. E “Think” è un invito al cambiamento. La regista del film, Liesl Tommy, ha dichiarato «Ho ritenuto che fosse essenziale includere tutto ciò, perché quando parli della Regina del Soul, quando parli della sua spiritualità, la sua politica e la sua fede... erano come le mie. La sua chiesa era una chiesa attivista per i diritti civili. Suo padre è stato il mentore di Martin Luther King. Una cosa che lei e io avevamo in comune è che siamo cresciute ascoltando le persone che parlano di lotta per la libertà, per se stesse e per le generazioni future. Mi sono davvero connessa a queste cose perché abbiamo avuto esperienze simili. Segnano la tua vita per sempre».

Nel cast del film brillano anche il Premio Oscar Forest Whitaker ("L’ultimo Re di Scozia"), l’attore e cantante Tituss Burgess, la pluripremiata ai Tony Award Audra McDonald ("La Bella e la Bestia") e Mary J. Blige.