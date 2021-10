Lady Gaga e la madre sono davvero due gocce d'acqua

A volte i modi dire si rivelano veritieri. Come il celebre detto: tale madre tale figlia. Perché in certi casi le somiglianze sono davvero sbalorditive.

Guardate per esempio la foto che Lady Gaga ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Nell'immagine, l'artista posa orgogliosa accanto alla sua mamma. E la somiglianza è davvero fortissima. Stessi occhi luminosi stesso atteggiamento fiero, stessi zigomi. Le due Germanotta non potrebbero essere più simili.

Ma chi è la mamma di Lady Gaga? Cynthia Louise Bissett è nata il 30 augusto 1954 in West Virginia, ed ha origini italiane grazie alla madre Veronica. Ha sposato Joseph Germanotta, imprenditore e proprietario dell'Art Bird & Whiskey Bar al Grand Central Terminal e del ristorante italiano Joanne Trattoria, a New York. Dal matrimonio con mr Germanotta, oltre Lady Gaga, ovvero Stefani Germanotta, è nata anche la figlia Natali.

La madre di Lady Gaga è presidente della Born This Way Foundation, che ha creato insieme alla figlia nel 2012 ed è apparsa nel documentario di "Gaga: Five Foot Two".

(Foto Getty Images)