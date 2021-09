Santana: nuovo album in arrivo

Il grande chitarrista Carlos Santana è di ritorno.

Il 15 ottobre esce infatti il suo nuovo album, intitolato “Blessings and Miracles”. Ad anticiaprlo, è arrivata la speciale versione dell'artista di un classico dei Procol Harum, "Whiter Shade of Pale", in cui appare anche un ospite d'eccezione, Steve Winwood.

A suggerire a Santana l'idea di realizzare questa cover era stato proprio Winwood, durante una passeggiata ad Hyde Park. Winwood propose a Santana, che accettò dicendo «Io e te dobbiamo farla, ma la faremo in modo molto sexy, come un Hare Krishna ma con le congas. Gli ho suonato i componenti nell'orecchio e lui ha detto: La sento, Carlos. Hai ragione. Così abbiamo fatto: Santana, cubana, portoricana in modo africano. E amico, tu parli di sexy. La voce di Steve è così sexy e bella».

Steve Winwood ha dichiarato: «Carlos ha fatto quello che ho cercato di fare negli ultimi cinquant'anni, ovvero combinare elementi di rock, jazz, folk e musica latina afro-caraibica. Il genio di Carlos deriva in gran parte da una meravigliosa combinazione di musica rock con ritmi latino-cubani. Ho suonato con Carlos in numerose occasioni negli ultimi cinquant'anni e sono molto entusiasta di lavorare ancora con lui».

Nel suo nuovo disco Santana collabora anche con Diane Warren, Chick Corea, Rick Rubin e con i figli: Salvador Santana (tastiere e voci) e Stella Santana.

(Foto Getty Images)